Здоровье 23 ноября 2022, 15:21 Невролог Семенов назвал признаки, которые указывают на перелом ребра Невролог Семенов: гематомы на грудной клетке и резкая боль указывают на перелом ребра РИА «Новости»

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Врач-невролог Сергей Семенов в разговоре с изданием NEWS.ru перечислил признаки, указывающие на перелом ребра.

По его словам, во время заморозков перелом ребер является самой распространенной травмой среди россиян. О таком повреждении обычно говорят гематомы на грудной клетке и резкая боль при глубоком вдохе.

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«Однако симптомы перелома ребра не всегда такие очевидные. Их можно определить, если повреждение произошло спереди. Если же сзади — то признаки обычно „стираются“», — уточнил медик.

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Опасно это тем, что после перелома ребра человек может заболеть посттравматической пневмонией. Врач подчеркнул, что если имеется боль в грудной клетке после падения, стоит сразу же сделать рентген. Также не запрещается прием обезболивающих.

«При сильных болях оставайтесь на месте и ждите врачей. Любое резкое или неправильное движение — сломанное ребро может повредить внутренние органы», — резюмировал Семенов.