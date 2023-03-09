Здоровье 09 марта 2023, 21:56 Невролог Санджив Котаре дал советы по засыпанию

Читать 360tv в

Бессонница — проблема многих людей, но необязательно бороться с ней лекарствами, есть много других безопасных методов. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на эксперта по сну и невролога из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке доктора Сандживу Котаре.

Он советует, в первую очередь, наладить режим. Вставать и ложиться в одно время во все дни недели, включая выходные. При этом продолжительность отдыха должна составлять в среднем от семи до восьми часов.

Реклама

Кроме того, он рекомендовал не спать во второй половине дня и больше заниматься спортом. Также перед сном лучше приглушать яркий свет или полностью его выключать. Еще один способ уснуть быстрее — принять расслабляющую ванну или душ перед отходом в кровать.

Реклама

«Выпейте перед сном теплое молоко. Оно содержит триптофан, который помогает заснуть. Также улучшить состояние людей, страдающих бессонницей, может чай с ромашкой и вишневый сок», — сказал Санджив Котаре.

Авторы: