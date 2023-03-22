Здоровье 22 марта 2023, 16:05 Невролог Рустем Гайфутдинов назвал простые способы профилактики деменции freepik

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Деменция с каждым годом становится все более распространенным заболеванием, поражая даже молодых людей, но ее можно избежать с помощью соблюдения простых правил. Об этом News.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По его словам, нет какого-то волшебного способа, но здоровый образ жизни, правильное питание и постоянный интеллектуальный труд предотвращают риск развития слабоумия у людей. Врач подчеркнул, что занятые творчеством люди и те, кто много читает и изучает новое, реже подвержены заболеванию.

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«Мозговые способности могут укрепить изучение иностранных языков, освоение новых широт и высот, постановка новых задач перед собой, овладение компьютером в пожилом возрасте», — подчеркнул Рустем Гайфутдинов.

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Кроме того, нужно следить за своим рационом. Врачи пришли к выводу, что самой лучшей системой питания для профилактики деменции является средиземноморская диета. Наконец, важно поддерживать физическую активность. Для этого следует ежедневно проходить хотя бы 10 тысяч шагов в день, чтобы поддержать здоровье в норме.

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