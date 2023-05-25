Здоровье 25 мая 2023, 17:53 Невролог Рублева рассказала, как часто петербуржцы обращаются в больницу в связи с изменениями погоды Невролог Рублева: чаще всего пациенты с метеозависимостью поступают к нам в весной

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Заведующая отделением неврологии Мариинской больницы, врач-невролог высшей категории Ольга Рублева в разговоре с «Невскими новостями» рассказала, как часто к ним в больницу обращаются метеозависимые люди.

Ранее синоптики сообщили, что 24 мая стал самым теплым днем с начала 2023 года.

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«Чаще всего пациенты с метеозависимостью поступают к нам в весенние месяцы — обычно это май, когда отмечается резкая смена температурного режима, а также осенью — в ноябре и зимой — в декабре», — рассказала медик.

В жаркие дни число обращений резко увеличивается, иногда вплоть до 20%. Особенно сильно погода оказывает влияние на людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.