Невролог Родионова рассказала, что боли в затылке могут возникнуть из-за солнечного света

Яркий солнечный свет может быть опасен для здоровья. Он провоцирует головные боли. Такой информацией поделилась врач-невролог Ольга Родионова. Об этом сообщило РИА ФАН.

При чем боли могут спровоцировать различные патологические процессы. К ним относятся поражение нервной системы, переутомление, мигрень и повреждения опорно-двигательного аппарата. Однако некоторые внешние триггеры также способны спровоцировать боли. Среди них — яркий солнечный свет.

«Некоторые пациенты, которые страдают от развития мигрени, способны сталкиваться с приступами в результате большого количества солнечного света. Также может возникать холодовая головная боль, проявляющаяся на холоде, либо когда человек употребляет холодные продукты», — добавила врач.

Ранее врач Болибок предупредил об опасности отдыха в теплых странах после COVID-19. По словам медика, необходимо отложить подобные поездки как минимум на два месяца. Он предупредил, что если человек перенес заболевание даже в легкой форме, на протяжении длительного времени у него сохраняется постковидный синдром.