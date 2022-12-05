05 декабря 2022, 11:40
Невролог рассказала, при каких болезнях частым симптомом является сонливость
Невролог Марина Воронина: сонливость является спутником анемии и диабета
Дневная сонливость может указывать на развитие серьезных заболеваний в организме. Об этом невролог Марина Воронина рассказала в беседе с News.ru.
По мнению медика, при полноценном восьмичасовом сне человек не будет хотеть спать целыми днями. Дневная сонливость обычно говорит о недостатке витаминов группы B и дефиците железа.
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Кроме того, постоянно клонит в сон при развитии болезней щитовидки, при диабете и онкологических заболеваниях. Также повышенную сонливость может спровоцировать хронический стресс. Для выяснений причин этого недуга стоит сдать кровь на сахар и поменять рацион питания, посоветовала врач.
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