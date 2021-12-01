Невролог рассказала, почему нельзя терпеть головную боль

Врач-невролог высшей категории Зоя Гончарова рассказала, почему нельзя терпеть головную боль и в каком случае стоит обращаться к лечащему доктору. Об этом написал сайт kp.ru.

«Есть такое понятие „метеозависимость“, но это не „суть“ головной боли, а одна из ее характеристик. К примеру, если мы говорим о головной боли на фоне внутричерепного новообразования, тут погода никакой роли не играет. А при сосудистых головных болях, мигрени многие сталкиваются с такой проблемой. В любом случае для верного диагноза и лечения специалист должен провести диагностику», — рассказала специалист.

Она отметила, что при мигренях очень важно придерживаться режима: стараться вставать и ложиться спать в одно и то же время, а также проводить время на свежем воздухе. Пациентам с хронической головной болью рекомендуется вести дневник и наблюдать за своим состоянием. Люди пожилого возраста чаще всего страдают головной болью из-за хронических стрессов или других триггеров, отметила врач и добавила, что самолечением заниматься ни в коем случае нельзя.

Порой голова может болеть из-за серьезных заболеваний: например, из-за опухоли головного мозга, разрыва аневризмы сосудов головного мозга, энцефалита и менингита. Лечащий врач должен провести диагностику и установить диагноз, а затем уже можно подбирать схемы лечения.

Пациентам с подтвержденной мигренью или головной болью напряжения необходимо состоять на учете у невролога, заключила Гончарова.