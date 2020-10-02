Невролог рассказала о закупках препарата для лечения детей с СМА

Главный детский невролог города, заслуженный врач РФ Любовь Бессонова рассказала о закупках препарата для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) в Санкт-Петербурге.

Согласно данным на начало этого года, на диспансерном учете состоят 7094 пациента с различной неврологической патологией. Более четырех тысяч детей имеют инвалидность, связанную с заболеваниями такого характера, информирует сайт «Петербургский дневник».

«С различными нервно-мышечными заболеваниями на учете у неврологов состоят 211 детей, из них, в свою очередь, 47 детей имеют диагноз СМА. Подчеркиваю: это речь о СМА, вызванной генетической патологией», — пояснила Бессонова.

Она отметила, что в декабре текущего года Комитет по здравоохранению Петербурга определил перечень 15 пациентов, которые будут обеспечены препаратом «Спинраза». Пациенты получают лекарство с мая 2020 года, 7 человек из 15. На следующий год в бюджет также заложено приобретение этого препарата в необходимых объемах. В настоящий момент остальные восемь детей из списка получают другие препараты.