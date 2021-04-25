Невролог рассказала, о чем говорит частая зевота

Зевота — это рефлекс, помогающий мозгу активизироваться. В основном она говорит о недосыпе, но может быть признаком и серьезных проблем со здоровьем, рассказала радио Sputnik психоневролог Ольга Голубинская.

«Обычно человек редко зевает днем. Если человек раз 10 зевнул, надо подумать, что у вас со сном», — сообщила врач.

По ее словам, беспокоиться нужно, если есть сопутствующие симптомы — нарушение концентрации, рассеянность, головная боль, перепады давления, снижение настроения, хроническая усталость, ухудшение памяти.

Обычно зевота появляется при нарушении биологических ритмов, когда у человека сменный график или после перелета в другие часовые пояса.

Но она может сопровождать и сердечную недостаточность. А также появляться при неврозах и депрессии — психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна, добавила Голубинская.

Специалист рассказала, почему нас тянет зевнуть при виде зевающего человека.

«Это срабатывает не только, когда мы зеваем. Например, когда те же эротические сюжеты люди смотрят, мозг зеркалит. Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под эту картинку и вызывают соответствующую реакцию», — пояснила психоневролог.