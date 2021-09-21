Невролог рассказала, как ковид влияет на развитие деменции

Невролог Марина Аникина рассказала ИА Nation News, какие факторы повышают риски развития болезни Альцгеймера и сколько можно прожить с этим заболеванием. Она отметила, что перенесенный ковид может выявить деменцию, которая до этого развивалась в скрытой форме.

Невролог опровергла миф о том, что люди с диагностированной болезнью Альцгеймера живут всего несколько лет. Она пояснила, что при грамотной поддерживающей терапией человек можно долго прожить с деменцией.

Чаще всего деменция проявляется у тех, у кого есть генетическая предрасположенность — если у родственников была эта болезнь, стоит сделать генетический анализ.

Облегчить течение болезни Альцгеймера можно, тщательно следя за здоровьем. Некоторые факторы могут ускорить развитие болезни.

«Такими факторами являются снижение функции щитовидной железы, дефицит витамина В12 на фоне атрофического гастрита, дефицит витамина D, анемия и другие заболевания, которые выходят из-под контроля. Соответственно, на течение болезни Альцгеймера данные факторы влияют в значительной степени», — пояснила невролог.

Что касается ковида, сам по себе он вряд ли спровоцирует деменцию, однако может выявить ее у тех, у кого болезнь уже начала развиваться.

«Сейчас очень актуальна тема постковидного возникновения болезни Альцгеймера. Однако не коронавирус способствует развитию деменции, он лишь делает ее более явной. То есть, COVID-19 — это лакмусовая бумага, проявляющая случаи, которые были еще доклиническими и не были видны во всей красе. Поэтому, после перенесенной коронавирусной инфекции, болезнь Альцгеймера может стать более явной», — рассказала врач.