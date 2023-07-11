Здоровье 11 июля 2023, 11:20 Невролог рассказала, что фоновый шум в автомобиле провоцирует стресс у водителя

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В автомобиле постоянно что-то шумит: гудит мотор, что-то шуршит в салоне, к этому добавляется внешний гул на дороге. Все это провоцирует у водителя стресс. Об этом радиостанции Sputnik рассказала доктор медицинских наук, невролог Елена Акарачкова.

По ее словам, дело даже не в самом по себе шуме, а в совокупности факторов. Здесь и мелькание света, отвлекающие моменты и плюс к этому звуки. И все это накладывается на необходимость быть максимально сосредоточенным. Часто из-за усиливающегося стресса водитель может почувствовать себя плохо.

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«У человека могут появляться разные неприятные ощущения: у кого-то головная боль, у кого-то — головокружение. У кого-то может обостриться артериальная гипертензия, могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и другие стресс-ассоциированные заболевания, особенно если у человека исходно есть проблемы со здоровьем», — отметила Елена Акарачкова.

В таком случае она посоветовала остановиться и немного отдохнуть. Можно немного прогуляться, попить или просто посидеть с закрытыми глазами.

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