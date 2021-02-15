Невролог рассказал, сигналом каких проблем со здоровьем является укачивание

Невролог Александр Евдокимов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, сигналом каких проблем со здоровьем является укачивание в транспорте у взрослого человека.

Специалист отметил, что так называемая морская болезнь в поездках указывает на нарушение кровотока шейного отдела позвоночника. Эта проблема косвенно приводит к вестибулярным нарушениям.

«У людей с остеохондрозом, у людей, у которых есть боли в шейном отделе позвоночника, часто встречается головокружение. При поездках в транспорте раздражаются вегетативные нервные структуры, раздражается вестибулярный аппарат», — пояснил Евдокимов.

Он подчеркнул, что при появлении таких симптомов необходимо посетить невропатолога или остеопата. По словам врача, у детей до семи лет укачивание в машине или автобусе наоборот носит физиологический характер. Как правило оно свидетельствует о несовершенстве нервной системы.

Евдокимов добавил, что при укачивании нужно обеспечить удобное положение спины. Для этого можно использовать специальные подушки под шею.