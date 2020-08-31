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    31 августа 2020, 14:07

    Невролог рассказал, опасны ли ночные судороги

    Артур Блянихов

    Невролог-сомнолог Елена Царева заверила радио Sputnik, что короткие судороги при засыпании — это нормальный явление. Они происходят из-за того, что человек расслабляется.

    «Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это однократное или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня», — обратил внимание специалист.

    По ее словам, это не является патологией и лечить это не надо, поскольку одна-две судороги не влияют ни на продолжительность, ни на качество жизни.

    Она заметила, что часто миоклонию путают с синдромом беспокойных ног. Для него характерно напряжение, которое вызывает сильное желание встать походить или совершать движения. Такие ощущения возникают в состоянии покоя ночью и могут привести к бессоннице. Неправильное питание может спровоцировать подобный синдром.

    «Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическое заболевание или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс», — предупредила эксперт.

    Новости SMI.FM