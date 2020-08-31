Невролог рассказал, опасны ли ночные судороги

«Перед засыпанием мы вздрагиваем. Это называет миоклония. Это однократное или двукратное вздрагивание всего тела, либо какой-то части. Есть мнение, что это сброс напряжения, накопившегося в течение дня», — обратил внимание специалист.

По ее словам, это не является патологией и лечить это не надо, поскольку одна-две судороги не влияют ни на продолжительность, ни на качество жизни.

Она заметила, что часто миоклонию путают с синдромом беспокойных ног. Для него характерно напряжение, которое вызывает сильное желание встать походить или совершать движения. Такие ощущения возникают в состоянии покоя ночью и могут привести к бессоннице. Неправильное питание может спровоцировать подобный синдром.

«Если четыре судороги подряд через промежуток времени, то это уже может быть неврологическое заболевание или сопутствующее состояние синдрома беспокойных ног. Это может провоцировать стресс», — предупредила эксперт.