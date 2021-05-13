Невролог рассказал об опасных последствиях мигрени

Невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова рассказала, что мигрень может привести к мигренозному инсульту или эпилепсии. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Врач объяснила, что особенно плохо, когда голова болит больше трех дней подряд и боль ничем не купируется. В этом случае нужно выявлять сосудистую аномалию.

Врач-невролог Николай Базий добавил, что в этом случае необходима госпитализация.

«Мигренозный инсульт — когда вазоспазм (первый этап возникновения мигрени — прим. ред.) длится достаточно долгое время и возникает соответствующим образом неврологическая симптоматика в виде слабости в руке или ноге — это показания для госпитализации», — рассказал он.