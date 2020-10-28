Невролог рассказал о самых первых признаках надвигающегося инсульта

Помимо прочего, такие недуги «молодеют». Это происходит из-за стрессов и больших нагрузок на работе. Он пояснил, что сердце будет работать как мотор, если человек в день проходит не менее двух километров и выпивает хотя бы полтора литра воды. Кроме этого, нужно нормально питаться, а не компенсировать завтрак и обед жирной пищей в конце дня.

Если не соблюдать эти элементарные правила, сосуды станут более жесткими, а жиры будут откладываться на их стенках. Перед инсультом человек слышит шум в голове и в ушах. В глазах начинают мелькать мушки. Также происходит онемение конечностей, угла рта и языка.

Еще одни симптомом является нарушение речи и малейшие нарушения памяти. Врач настоятельно рекомендовал при обнаружении у себя таких признаков незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту.