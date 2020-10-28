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    28 октября 2020, 10:48

    Невролог рассказал о самых первых признаках надвигающегося инсульта

    Полина Петрова

    Ученый-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал о самых первых признаках надвигающегося инсульта. Он заметил, что число сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране растет, сообщило РИА ФАН.
    Невролог рассказал о самых первых признаках надвигающегося инсульта

    Помимо прочего, такие недуги «молодеют». Это происходит из-за стрессов и больших нагрузок на работе. Он пояснил, что сердце будет работать как мотор, если человек в день проходит не менее двух километров и выпивает хотя бы полтора литра воды. Кроме этого, нужно нормально питаться, а не компенсировать завтрак и обед жирной пищей в конце дня.

    Если не соблюдать эти элементарные правила, сосуды станут более жесткими, а жиры будут откладываться на их стенках. Перед инсультом человек слышит шум в голове и в ушах. В глазах начинают мелькать мушки. Также происходит онемение конечностей, угла рта и языка.

    Еще одни симптомом является нарушение речи и малейшие нарушения памяти. Врач настоятельно рекомендовал при обнаружении у себя таких признаков незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту.