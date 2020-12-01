Невролог рассказал, как сохранить осанку на удаленке

В разгар пандемии в России, по данным Минтруда, почти четыре миллиона человек работают дистанционно. Однако в этом есть свои недостатки. Например, начинает портиться осанка. Чтобы сохранить свое здоровье медицинский директор сети клиник «Семейная» и невролог «СберЗдоровья» Павел Бранд предлагает приобрести специальный коврик для компьютерной мыши и делать разминку.

«Постоянное сидение за компьютером в одной позе и неправильная поза могут вызвать боль в пояснице, шейном отделе позвоночника, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром», — передает РИА «Новости» слова эксперта.

Этот синдром проявляется болью и онемением, также в руке может покалывать. Именно многотонная работа и постоянное использование компьютерной мыши может вызвать подобное. Но выход из этой ситуации есть. Достаточно приобрести специальный коврик с подушечкой под запястье для мыши и подкладку для клавиатуры, советует врач.

Также Бранд рекомендует следить за положением рук — они должны быть согнуты в локте, а кисть — иметь опору и лежать на поверхности. Кроме того, важно делать каждый час небольшие перерывы в работе и разминать руки.

Невролог добавил, что приобретать специальную мебель домой необязательно. Достаточно иметь офисный стул и стол. Сидеть нужно с прямой спиной и расслабленными плечами, ноги нужно согнуть в коленях под прямым углом, касаясь пола. Экран монитора нужно установить так, чтобы он был на уровне глаз. А еще под клавиатуру можно подложить книгу — так она будет под наклоном и набирать текст будет гораздо удобнее.