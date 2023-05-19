Здоровье 19 мая 2023, 05:15 Невролог рассказал, чем опасны нарушения сна весной Невролог Аникина: проблемы со сном весной могут говорить о серьезных проблемах Unsplash

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Весной многие люди начинают испытывать проблемы со сном и страдают от головных болей. Это может говорить о серьезных проблемах со здоровьем, предупредила невролог Марина Аникина в разговоре с «Абзацем».

По ее словам, в основном подобные нарушения замечают метеочувствительные люди, но зачастую это может быть проявлением болезни. Как отметила Аникина, проблемы со сном могут указывать на вегетативную дисфункцию — синдром, отражающий различные проблемы. В их числе мигрень, а также депрессия и тревожные расстройства.

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При изменении давления или температуры могут появиться недомогания и головные боли. Еще врач перечислила утомляемость, головокружения, нарушения настроения и сна.

Если проблемы со сном стал замечать здоровый человек, то ему стоит обратиться за помощью. Медики должны исключить железодефицитную анемию и авитаминоз. Также врачи должны проверить, все ли нормально с давлением. Если сон стал тревожным и поверхностным, то Аникина посоветовала пойти к неврологу.