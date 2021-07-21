Невролог раскрыл секреты здоровья мозга

Чтобы мозг правильно работал как можно дольше, нужно придерживаться правил здорового образа жизни. Об этом рассказала врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Мария Чердак.

«Как ни странно, рецепт для здоровья мозга, в том числе для нашего когнитивного здоровья, весьма универсален: это прежде всего здоровый образ жизни в целом», — отметила медик.

Она добавила, что для некоторых неврологических заболеваний характерна генетическая предрасположенность. Это касается и нескольких форм болезни Альцгеймера. Но, по словам Чердак, даже в этом случае можно очень долго оставаться «на плаву». Для этого необходимо соблюдать ряд правил.

«Секрет прост: больше двигаться (в идеале заниматься физическими упражнениями по 30-40 минут три-четыре раза в неделю), как можно дольше оставаться социально и умственно активным. Также очень важно продолжать систематическое саморазвитие и самообразование», — пояснила невролог.

Еще для здоровья мозга важно не унывать, придерживаться правильного питания и внимательно следить за работой сердечно-сосудистой системы.