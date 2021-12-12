Невролог предупредил об усилении головных болей после ковида

После выздоровления от ковида у страдающих головными болями людей могут чаще происходить приступы. Об этом предупредил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

«Если человек до COVID-19 страдал головными болями, то намного выше вероятность, что произойдут ухудшения и увеличится частота приступов за счет влияния поражающего фактора на нервную систему», — сказал медик Ura.ru.

Он добавил, что для таких людей разработали программы реабилитации после коронавируса. В самую простую программу входят массаж и физиотерапия. По словам Евдокимова, головные боли при ковиде связаны с интоксикацией. Особенно уязвимыми являются пациенты с нарушениями кровотока.

«Коронавирус напрямую влияет на свертывающуюся систему крови, и если у человека до этого были проблемы с шейным отделом позвоночника, он эпизодически страдал мигренями, то симптомы будут наиболее ярко выражены», — пояснил невролог.

Он отметил, что еще головные боли могут быть связаны с воздействием коронавируса на центральную нервную систему. При этом, если до инфицирования человек не страдал головными болями, то после выздоровления все должно прийти в норму.