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    23 октября 2020, 21:12

    Невролог предупредил об опасном последствии инсульта

    Алена Макаренко

    Инсульт может принести определенные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал Николай Шамалов — главный внештатный специалист-невролог департамента здравоохранения Москвы, директор НИИ цереброваскулярных заболеваний и инсульта ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России. Его слова привело РИА «Новости».

    Депрессия может развиться у 40-70% пациентов после перенесенного инсульта.

    «Есть даже понятие „постинсультная депрессия“, это очень серьезная проблема, если ей не заниматься, то она ограничивает процесс реабилитации и не позволяет нормально работать с пациентом», — объяснил Шамалов.

    В то же время именно это психическое расстройство может оказаться предвестником данного серьезного заболевания, отметило информационное агентство «Невские новости».

    Психолог и психиатр должны присоединяться к процессу реабилитации пациента после инсульта. Эти специалисты не допустят возникновения депрессионного состояния.

    Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября.

    Ранее врачи рассказали, что стресс наносит серьезный урон не только настроению, но и здоровью. А невролог перечислил неочевидные признаки инсульта. К ним относятся отсутствие чувствительности на коже при прикосновении, головокружения при попытке поменять положение тела, внезапное нарушение памяти.