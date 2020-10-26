Невролог предупредил о новой пандемии

Невролог Вера Пшеничникова указала на новую возможную пандемию, с которой нужно бороться. Она связана с дефицитом магния.

По словам заведующей неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52 Пшеничниковой, проверить содержания магния в организме человека очень трудно, ее слова передает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем Вера Пшеничникова.

Пшеничникова посоветовала принимать витамины и соблюдать особую диету для восполнения магния. Это вещество безопасно для организма и пить его можно несколько месяцев, курсами. При этом существует много схем его приема. Например, наем диетологов. Так делают в США, передает агентство Nation News.

Магний и калий содержатся в препаратах, которые назначаются при терапии нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности. Также эти элементы есть в черном шоколаде, орехах, авокадо, бобовых и зелени. Принимать такие лекарства можно, если пациент не использует препараты мочегонного ряда, отметило РИА ФАН.