facebook_pixel
    26 октября 2020, 15:15

    Невролог предупредил о новой пандемии

    Борис Ломакин

    Невролог Вера Пшеничникова указала на новую возможную пандемию, с которой нужно бороться. Она связана с дефицитом магния.
    Невролог предупредил о новой пандемии

    По словам заведующей неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52 Пшеничниковой, проверить содержания магния в организме человека очень трудно, ее слова передает сайт радиостанции «Говорит Москва».

    Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем

    Вера Пшеничникова.

    Пшеничникова посоветовала принимать витамины и соблюдать особую диету для восполнения магния. Это вещество безопасно для организма и пить его можно несколько месяцев, курсами. При этом существует много схем его приема. Например, наем диетологов. Так делают в США, передает агентство Nation News.

    Магний и калий содержатся в препаратах, которые назначаются при терапии нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности. Также эти элементы есть в черном шоколаде, орехах, авокадо, бобовых и зелени. Принимать такие лекарства можно, если пациент не использует препараты мочегонного ряда, отметило РИА ФАН.