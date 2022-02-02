Невролог предостерегла от лечения инсульта настойкой из сосновых шишек

Врач-невролог Елизавета Рожнова рассказала Пятому каналу, что спиртовая настойка зрелых сосновых шишек с яблочным уксусом может нанести вред пациентам с рядом хронических болезней.

Рожнова посоветовала не заниматься самодеятельностью и придерживаться рекомендаций лечащего врача. Она напомнила, что народные средства не проходят клинических испытаний, поэтому никто не гарантирует их безвредность и пользу.

«Настойка зрелых сосновых шишек с яблочным уксусом не проходила этих исследований. Мы не можем говорить не то, что о ее эффективности, но об ее безопасности», — цитирует специалиста РИА ФАН.

Она предупредила, что раздражающий состав этой настойки может нанести вред пациентам, которые страдают заболеваниями пищеварительной системы.