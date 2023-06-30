Здоровье 30 июня 2023, 16:19 Невролог Платонова рассказала, что нехватка витаминов может вызывать головные боли

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Частые головные боли могут быть следствием нехватки витаминов в организме. Об этом Pravda.Ru рассказала невролог Ярослава Платонова.

В частности, речь идет о фолиевой кислоте, меди, железе и витаминах D, В, В12. Эти микроэлементы можно получить в достаточном количестве, если наладить свой рацион.

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Например, врач посоветовала добавить в него шпинат, брокколи, орехи, авокадо, спаржу, тыкву, свеклу, яйца, а также злаки и морепродукты. А вот от сыров, шоколада жирного мяса и бобовых при сильных болях лучше отказаться.

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