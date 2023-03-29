Здоровье 29 марта 2023, 16:02 Невролог Пинаева рассказала о причинах обострения хронических болезней весной

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С наступлением весны у многих людей обостряются хронические неврологические заболевания. О том, почему так происходит, рассказала врач-невролог Наталья Пинаева в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, у пациентов с такими недугами проявляются симптомы болезни при смене погодных условий, многие отмечают перепады давления и головные боли.

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Обострение хронических заболеваний весной происходит из-за биологической перестройки природных процессов. Органы, которые поражены болезнями, не могут быстро перестроиться, из-за чего у человека ухудшается самочувствие, добавила врач.