29 марта 2023, 16:02
Невролог Пинаева рассказала о причинах обострения хронических болезней весной
С наступлением весны у многих людей обостряются хронические неврологические заболевания. О том, почему так происходит, рассказала врач-невролог Наталья Пинаева в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, у пациентов с такими недугами проявляются симптомы болезни при смене погодных условий, многие отмечают перепады давления и головные боли.
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Обострение хронических заболеваний весной происходит из-за биологической перестройки природных процессов. Органы, которые поражены болезнями, не могут быстро перестроиться, из-за чего у человека ухудшается самочувствие, добавила врач.
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