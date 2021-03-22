Невролог перечислил возможные последствия сотрясения мозга

Врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская перечислила последствия, которые могут появиться после сотрясения мозга. По ее словам, чаще всего ударяются головой пожилые люди, написало ИА Nation News.

«К сожалению, свыше 51% таких травм встречается у людей пожилого возраста, которым труднее контролировать равновесие, у многих уже есть проблемы с координацией, и любой внешний фактор, даже камешек на дороге, может привести к падению и удару головой», — пояснила специалист.

Всего есть три характерных вида черепно-мозговых травм: легкая, средняя и тяжелая. У человека, получившего сотрясение мозга, может просто появиться головокружение. А в худшем случае удар головой заканчивается полной утратой трудоспособности и инвалидизацией.

Бывает, что из-за сотрясения мозга у пациента появляется агрессия, он становится более импульсивным. Также человек может иногда чувствует апатию и вялость. Его начинают раздражать простые вещи. Иногда люди на время лишаются памяти, их сознание путается, а зрение падает.

Чудинская посоветовала не трогать того, кто только что ударился головой, до приезда скорой помощи. Если человек упал и может подняться, лучше сперва помочь ему встать на четвереньки и лишь потом постепенно усадить на ступеньку или стул.