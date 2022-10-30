Невролог перечислил способы избежать инсульта | 360°

Здоровье 30 октября 2022, 00:50 Невролог перечислил способы избежать инсульта Врач-невролог Хорошев: диспансеризация и питьевой режим могут помочь избежать инсульта Unsplash

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Чаще всего к инсульту приводит образование тромбов и нарушение питания тканей головного мозга. Чтобы избежать проблем, стоит не забывать о диспансеризации. Об этом «Невским новостям» рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Любая поликлиника оснащена кардиографом. Нужно делать кардиограмму раз в год, а после 50 лет дважды в год. Зачастую, не всегда, нарушения ритма длятся краткие периоды и не могут быть обнаружены, но какие-то можно засечь», — отметил он.

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Если медики не смогут зафиксировать нарушения, но подозрения останутся, то необходимо еще раз обратиться к врачу. В этом случае аритмию будут выявлять с помощью холтеровского мониторирования ЭКГ. Также Хорошев посоветовал следить за питьевым режимом.

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«Понять достаточно ли человек пьет воды можно по цвету мочи, она должна быть светло-желтого цвета. Если цвет стал насыщенным, то это плохой знак, что человек серьезно недопивает воды», — пояснил невролог.

По его словам, в день нужно выпивать до 2,5 литра воды, если нет проблем с сердцем и мочевыделительной системой. Питьевой режим нужен для поддержания оптимальной вязкости крови.