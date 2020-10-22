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    22 октября 2020, 14:32

    Невролог перечислил продукты, употребление которых вызывает мигрень

    Полина Петрова

    Главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов перечислил продукты, употребление которых вызывает приступы мигрени, информирует РИА «Новости».
    Невролог перечислил продукты, употребление которых вызывает мигрень

    По словам специалиста, такое пагубное воздействие оказывает еда, в составе которой есть вещества, влияющие на серотониновую систему мозга, сообщил сайт URA.ru.

    «Например, это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия — выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла», — уточнил врач.

    Помимо прочего, в список вошли алкогольные напитки как красное вино и пиво. Еще вызвать головные боли может голод. Страдающим мигренью людям рекомендуют исключить из рациона напитки с кофеином. Помимо еды причинами неприятных ощущений в голове являются стрессы и переутомление. Избавиться от такого недуга поможет включение в ежедневное меню овощей и фруктов.

    Ранее специалисты рассказали, что в борьбе с приступами мигрени помогает массаж головы и шеи. Он улучшает кровообращение и расслабляет. Благодаря этому спадает головная боль, особенно если она вызвана небольшим спазмом сосудов мозга.