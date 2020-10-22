Невролог перечислил продукты, употребление которых вызывает мигрень

По словам специалиста, такое пагубное воздействие оказывает еда, в составе которой есть вещества, влияющие на серотониновую систему мозга, сообщил сайт URA.ru.

«Например, это шоколад, копчености, пищевые добавки — нитриты, нитраты, глутамат натрия — выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла», — уточнил врач.

Помимо прочего, в список вошли алкогольные напитки как красное вино и пиво. Еще вызвать головные боли может голод. Страдающим мигренью людям рекомендуют исключить из рациона напитки с кофеином. Помимо еды причинами неприятных ощущений в голове являются стрессы и переутомление. Избавиться от такого недуга поможет включение в ежедневное меню овощей и фруктов.

Ранее специалисты рассказали, что в борьбе с приступами мигрени помогает массаж головы и шеи. Он улучшает кровообращение и расслабляет. Благодаря этому спадает головная боль, особенно если она вызвана небольшим спазмом сосудов мозга.