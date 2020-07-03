Невролог перечислил причины возникновения головной боли
Невролог Ринат Богданов назвал причины возникновения мигрени. Специалиста процитировало РИА ФАН.
Богданов обратил внимание на то, что головную боль могут спровоцировать запах парфюма, чувство голода, а также продукты, в которых содержится тирамин. Имеются в виду копчености, шоколад и сыр.
Кроме того, мигрень могут вызвать нарушение сна, стресс и неправильно подобранные очки.
«Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение», — указал Богданов.