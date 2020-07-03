Невролог перечислил причины возникновения головной боли

Богданов обратил внимание на то, что головную боль могут спровоцировать запах парфюма, чувство голода, а также продукты, в которых содержится тирамин. Имеются в виду копчености, шоколад и сыр.

Кроме того, мигрень могут вызвать нарушение сна, стресс и неправильно подобранные очки.

«Головной мозг не имеет рецепторов, болеть он не может, но из-за сосудистого спазма нарушается кровообращение, например, затылочной области. Пациент чувствует дискомфорт, головокружение», — указал Богданов.