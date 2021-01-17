Невролог перечислил малоизученные осложнения COVID-19

Эти последствия пока недостаточно изучены, отметила врач. Они могут появиться в острый период инфицирования, порой бывают отсроченными, то есть появляются после выздоровления.

«Сегодня никто не знает, станет ли также в будущем перенесенный коронавирус толчком к развитию тяжелых заболеваний головного мозга. Будем надеяться на лучшее», — заявила невролог.

После коронавирусной инфекции человек сталкивается с проблемами с центральной нервной системой: ухудшается сон, поражаются мышцы.

«Даже такое понятие появилось — „ковидассоциируемые инсульты“, так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6%», — рассказала Фомина-Чертоусова.

Инсульт может случиться через несколько недель после заражения или оказаться одним из симптомов болезни.

Люди с хронической сосудистой недостаточностью мозга и COVID-19 подвержены развитию деменции — без коронавирусной инфекции она развивается медленнее. После перенесенного COVID-19 у человека также порой возникают хронические сосудистые нарушения, сопровождающиеся сонливостью, апатией, судорогами или утратой сознания. Причина кроется в недостаточном получении мозгом кислорода из-за легочной недостаточности.

Пожилые пациенты из-за COVID-19 сильнее чувствуют болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

При коронавирусной инфекции часто страдает периферическая нервная система, написала «Газета.ru». В группу риска попадают и молодые люди. Был случай, когда у человека с коронавирусом внезапно онемели кисти рук и стопы ног.

Еще в зоне риска числятся люди с хроническими неврологическими болезнями, получающие подавляющую иммунную систему терапию.