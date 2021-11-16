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    16 ноября 2021, 13:08

    Невролог перечислил факторы риска инсульта

    Невролог Жуков: гиперхолестеринемия — фактор риска инсульта

    Дарья Морозова

    Врач-невролог Никита Жуков рассказал, что является фактором риска инсульта. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным газеты «Известия», он объяснил, что вычислить у себя предрасположенность к инсульту практически невозможно. Врач уточнил, что время от времени следует сдавать анализ крови, чтобы узнать соотношение холестерина, липидов и уровень клеток крови.

    «В некоторых случаях у человека молодого возраста выявляется гиперхолестеринемия. Это значит, что он входит в группу риска, его надо лечить», — пояснил Жуков.

    Он подчеркнул, что в таких случаях профилактика инсульта необходима.

    Также в группу риска входят те, кто ведет малоподвижный образ жизни, плохо питаются, много выпивают и имеют лишний вес.

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