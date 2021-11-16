Невролог перечислил факторы риска инсульта

Врач-невролог Никита Жуков рассказал, что является фактором риска инсульта. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным газеты «Известия», он объяснил, что вычислить у себя предрасположенность к инсульту практически невозможно. Врач уточнил, что время от времени следует сдавать анализ крови, чтобы узнать соотношение холестерина, липидов и уровень клеток крови.

«В некоторых случаях у человека молодого возраста выявляется гиперхолестеринемия. Это значит, что он входит в группу риска, его надо лечить», — пояснил Жуков.

Он подчеркнул, что в таких случаях профилактика инсульта необходима.

Также в группу риска входят те, кто ведет малоподвижный образ жизни, плохо питаются, много выпивают и имеют лишний вес.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова перечислила заболевания, при которых опасно употреблять в пищу красную икру. По словам специалиста, особенно осторожными следует быть людям с аллергией, гипертонией, сахарным диабетом и ожирением. Красная икра опасна из-за высокого содержания в ней соли. Кроме того, регулярное потребление этого продукта может вызвать переизбыток витамина D.