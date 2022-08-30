Невролог Пенчук: проблемы с памятью могут быть связаны с раком мозга

Врач-невролог высшей категории «СМ-Клиника» Ольга Пенчук в беседе с «Известиями» заявила, что проблемы с памятью могут указывать на депрессию и даже на опухоль головного мозга.

На такую проблему жалуются не только пожилые, но и люди среднего и молодого возраста.

«Пациенты сообщают, что стали хуже заучивать новую информацию, снизилась концентрация внимания, увеличилось время на выполнение интеллектуальной работы, стали забывать слова во время разговора, имена известных людей, зачем шли в комнату, где положили нужную вещь», — процитировало РИА ФАН слова невролога.

Кроме того, проблемы с памятью могут указывать на заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальную гипертензию, атеросклероз, острое нарушение мозгового кровообращения, анемию, ожирение, сахарный диабет, гидроцефалию Хакима Адамса, болезни крови, перенесенные инфекции и другие заболевания.

Медик посоветовала бросить курить, не злоупотреблять алкоголем и регулярно принимать необходимые витамины для поддержания хорошей памяти.