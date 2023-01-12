Здоровье 12 января 2023, 11:43 Невролог Павел Хорошев рассказал об опасности неправильного закаливания

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Закаливание может быть очень полезным для здоровья, но при неправильном подходе наносит серьезный вред организму. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-терапевт, невролог Павел Хорошев.

По его словам, иммунные клетки, которые есть во всех органах человеческого тела, не очень хорошо переносят холод. Поэтому внезапное понижение температуры не укрепит иммунитет, а только ему навредит.

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«При снижении температуры иммунные клетки „засыпают“, становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке», — объяснил Павел Хорошев.

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Смысл же закаливания сводится к тому, чтобы приучить иммунные клетки работать в любых условиях, даже в экстремальных. Однако в этом нет необходимости для всех подряд. Также закаливание противопоказано людям с онкологией и тем, кому вредны лишние нагрузки на иммунную систему.

Если же человек все решился на этот метод, важен обдуманный подход и постоянные нагрузки. Закаливание работает только тогда, когда метод используют постоянно.