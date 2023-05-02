Здоровье 02 мая 2023, 15:47 Невролог Парфенов рассказал, по каким признакам можно определить начинающуюся деменцию Невролог Парфенов: врачи могут использовать тесты для оценки памяти с запоминанием 10 слов

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Врач-невролог, директор Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова Сеченовского университета Владимир Парфенов в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказал, что иногда врачи для оценки памяти пациента используют тесты с запоминанием 10-12 слов.

«Допустим мы попросили запомнить пять слов: „кузнечик“ — „грузовик“ — „блюдце“ — „лимонад“ — „кинотеатр“. Если пациент забыл слово „кузнечик“, врач спрашивает: а было ли у нас какое-то насекомое?», — объяснил медик.

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Он добавил, что пациент, у которого развивается деменция, и близко не вспомнит насекомое, которое было в связке слов. В том случае, если пациент жалуется на периодическое нарушение памяти, ему ставят диагноз «субъективное когнитивное расстройство».

При явных нарушениях врачи диагностируют «выраженное когнитивное расстройство (деменцию), резюмировал медик.