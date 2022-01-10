Невролог озвучил способы остановки деменции

Исследование ученых, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, показало, что к 2050 году число людей с деменцией увеличится втрое. О том, как избежать этих показателей, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович, сообщила радиостанция Sputnik.

«Увеличение числа людей с деменцией идет уже многие годы, даже десятилетия, потому что увеличивается продолжительность жизни. Увеличение продолжительности жизни ведет к увеличению количества пациентов с деменцией», — отметил невролог.

По его словам, избежать этого заболевания можно лишь в том случае, если начать более внимательно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Как правило, деменция — это нарушение питания определенных участков головного мозга. Однако иногда она появляется из-за наследственных факторов. В лидерах, по словам специалиста, остается именно та, которая связана с сосудами.

Сосудистая деменция — это отношение человека к своему организму, отношение к артериальному давлению, к тому, какое количество кислорода поступает в головной мозг. Если люди наконец поймут, что физические нагрузки и правильное отношение к сердечно-сосудистой системе нужно контролировать, тогда такого роста деменции в мире наблюдаться не будет, заключил Шахнович.