Здоровье 05 сентября 2023, 18:15 Невролог Оськин рассказал, что почти 10% населения страдают от невралгии

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На сегодняшний от 7% до 10% всех пациентов страдают от невралгии. Об этом рассказал сайту «Страсти» врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин.

По его словам, все тенденции указывают на то, что количество пациентов, которые жалуются на возникающую при органическом поражении боль или нарушение функции различных отделов нервной системы, будет только расти. Это связано с ростом числа онкобольных, людей с ожирением. Кроме того, невралгия часто появляется с возрастом.

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