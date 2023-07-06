Здоровье 06 июля 2023, 18:04 Невролог Орлов объяснил, что конечности во сне немеют из-за снижения скорости кровотока

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Многие люди сталкивались с тем, что по утрам чувствовали легкое онемение в пальцах рук и ног, но волноваться из-за этого не стоит. Об этом Pravda.Ru рассказал невролог, врач, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Он объяснил, что легкое онемение после сна — это явление нормальное. Оно возникает из-за того, что дыхание замедляется, а вместе с ним — и кровоток.

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«Когда человек утром встает, еще бывает такое состояние „синдром утренней скорости“. Да, он чувствует онемение во всем теле и, в частности, в конечностях. И для того чтобы это преодолеть, ему нужно сделать несколько движений», — объяснил врач.

Он добавил, что в случае сильного онемения нужно обратиться к специалисту.

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