Невролог объяснил, влияет ли кофе на объемы мозга

Употребление кофе не влияет на сокращение объема мозга. Результаты исследования швейцарских ученых опроверг невролог Рустем Гайфутдинов, сообщило РИА ФАН.

Он уверен, что все должно быть в меру. Одна-две чашки кофе не сократят объемы серого вещества. Наоборот, напиток стимулирует центральную нервную систему и функции мозга.

«Единичное наблюдение не значит, что так оно и есть. Наоборот, говорится, что кофеин предупреждает нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера, которая поражает медиальную височную долю», — отметил специалист.

Однако потребление более шести чашек может и правда негативно сказаться на здоровье.

Кроме того, невролог заявил, что генетическая предрасположенность к заболеваниям никак не зависит от потребления кофеина.

«Если есть предрасположенность к болезни Альцгеймера, то пьет человек кофе — не пьет — эта болезнь рано или поздно его настигнет», — заявил он.

Ранее первые 10 дней эксперимента участники получали таблетки с кофеином, а следующие 10 дней — плацебо. Результаты показали, что при употреблении плацебо объем мозга увеличивался. Особенно сильно влияние проявлялось на правой медиальной височной доли. Ученые сделали вывод, что после 10 дней отказа от кофе мозговые ткани молодых людей восстановились.