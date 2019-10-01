Невролог объяснил, почему непроизвольное подергивание глаза опасно

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией. Подергивание верхнего или нижнего века — это распространенный вид нервного тика, объяснила врач-невролог высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук Светлана Кузнецова.

«Обычно в процесс вовлекается один глаз. Данное состояние имеет внезапное начало и непродолжительное течение. Оно может быть незаметным для окружающих. Однако бывает, что подергивание длится месяц и более и, конечно, вызывает дискомфорт и тревогу», — рассказала специалист.

По ее словам, причинами возникновения миокимии могут быть поражение центральной нервной системы вследствие различных неврологических заболеваний, перенесенные инфекционные заболевания, нехватка микроэлементов, а также усталость, стрессовые ситуации и другие состояния. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Врач Светлана Кузнецова настоятельно порекомендовала посетить офтальмолога при подергивании века. По ее словам, если тик появляется при смыкании век или в процесс вовлекаются другие части лица, то в этом случае нужно пройти детальное обследование.