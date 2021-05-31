Невролог объяснил, почему на самом деле появляется вегетососудистая дистония

Невролог Марина Аникина объяснила, почему на самом деле у человека появляется вегетососудистая дистония (ВСД). По ее словам, это недуг подростков, которые перегружают себя физически и эмоционально, сообщило радио Sputnik.

«Все дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД — скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащенное сердцебиение, а также тошнота или икота, могут проявляться в разные периоды жизни. В основном мы говорим о вегетососудистой дистонии применительно к подросткам», — подчеркнула врач.

Она уточнила, что в этом возрасте за ростом и гормональной нагрузкой не поспевает вегетативная нервная система. У взрослых людей таких проявлений быть не должно, так как нервная система уже находится в стабильном состоянии.

Иногда после 60 лет возможна вторая волна симптомов ВСД. Как правило они являются одним из признаков неблагополучия организма и могут быть связаны с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и появлением первых признаков каких-то нейродегенеративных недугов. В их числе болезнь Паркинсона или Альцгеймера.