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    25 января 2021, 09:58

    Невролог объяснил отличие обывательского понятия «склероз» от медицинского

    Полина Петрова

    Врач-невролог Александр Будик объяснил, в чем заключается отличие обывательского понятия «склероз» от медицинского, информирует РИА ФАН.
    Невролог объяснил отличие обывательского понятия «склероз» от медицинского

    «В медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью. Но простой обыватель связывает склероз с забывчивостью и нарушением внимания», — заметил специалист.

    Как уточнил Будик, когда человек начинает испытывать проблемы с памятью примерно в 30-40 лет, это может быть спровоцировано ухудшением внимания. Это происходит по причине стресса, высокой тревожности и депрессивных настроений.