Невролог объяснил отличие обывательского понятия «склероз» от медицинского

«В медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью. Но простой обыватель связывает склероз с забывчивостью и нарушением внимания», — заметил специалист.

Как уточнил Будик, когда человек начинает испытывать проблемы с памятью примерно в 30-40 лет, это может быть спровоцировано ухудшением внимания. Это происходит по причине стресса, высокой тревожности и депрессивных настроений.