Невролог объяснил, как правильно вставать по утрам

Резкий подъем после сна дает нагрузку на кровообращение. По утрам лучше вставать с постели не сразу после звонка будильника, предупредил врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории и мануальный терапевт Игорь Орлов.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно еще на какое-то время остаться в постели», — сказал медик в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что лежа можно размять застоявшиеся мышцы и сделать потягивающие упражнения. Только после этого рекомендуется вставать. При этом какие-либо действия в постели не могут заменить полноценную зарядку.

«Они служат лишь для того, чтобы подготовить тело к переходу из горизонтального положения в вертикальное. Это подготовка к зарядке, а не ее замена», — подчеркнул Орлов.

По словам невролога, при резком подъеме происходит так называемый ортостатический коллапс, то есть потеря давления. В этот момент человек может потерять равновесие из-за головокружения. В крайнем случае отток крови от мозга может привести к потере сознания.