Невролог объяснил, как обезопасить родственника с болезнью Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова объяснила, как обезопасить родственника с болезнью Паркинсона от травм и неприятных ситуаций, сообщило радио «Говорит Москва».

По ее словам, все проблемы решаемы, если в семье есть любовь. В настоящее время работает большое количество хосписов, где пациентов кормят, поят, ухаживают за ними. Если пенсионер живет у себя дома, нужно создать комфортные условия и оставить в комнатах подсказки.

«Есть разные методики, когда вешают записки для своих родственников, оставляя их одних дома. Есть специальные приборы для приема пищи, девайсы продаются. Вы организуете в туалете и ванной беспороговую зону, но это требует усилий, консультаций», — уточнила Пшеничникова.

Еще в туалете должны быть ручки, чтобы человек мог сам подняться с унитаза, и не просил посторонней помощи.

Ранее стало известно, что болезни Альцгеймера и Паркинсона можно диагностировать на очень ранних стадиях, если изучить глаза пациентов. Нейроны в сетчатке погибают так же, как и в головном мозге, узнать об этом можно с помощью простого оборудования.