Невролог объяснил, как коронавирус влияет на работу мозга

Врач-невролог, специалист по нейрореабилитации Ойбек Тургунхужаев рассказал, что люди, перенесшие коронавирус, могут замечать снижение работоспособности и интеллекта. Такие же выводы подтвердило исследование ученых, которые опубликовал журнал Lancet. Наиболее выражено снижение интеллекта наблюдается у людей, перенесших подключение к ИВЛ, написал сайт kp.ru.

По словам медика, ухудшение умственных способностей у переболевших составило в среднем семь баллов IQ. У тех, кто обошелся без госпитализации, снижение умственных способностей также было заметным. Более всего способен ухудшать работу мозга дельта-штамм.

Как сообщил Тургунхужаев, этот вариант ковида способен провоцировать различные осложнения. Когда человек переносит какую-то тяжелую инфекцию, у него могут возникать неприятные последствия, включая мыслительные нарушения.

«До конца механизм этого когнитивного замедления не ясен. Мы знаем, что вирус может проникать в ткани головного мозга, способен поражать нейроны. Откуда мы это знаем? Один из механизмов, подтверждающих эту гипотезу, это банально потеря обоняния. Но в целом мы об этом еще мало знаем. В одном из последних исследований, которое я читал на эту тему, утверждалось, что у пациентов, перенесших ковид, развивается ситуация, близкая к постравматическому стрессовому расстройству (это тот самый синдром, которым страдают, например, ветераны боевых действий). ПТСР может проявляться и мыслительными нарушениями тоже», — сообщил медик.

Однако говорить о замедлении работы мозга и утверждать, что этот процесс необратим, не стоит. Пандемия началась два года назад, и этого мало, чтобы делать громкие выводы, заключил медик.