Невролог объяснил, как COVID-19 влияет на мозг

Одним из последствий заболевания COVID-19 называют снижение когнитивных функций. Врач-невролог Александр Будик объяснил для радио Sputnik, как вирус влияет на мозг и к чему это может привести.

Снижение мозговой активности наблюдается у переболевших, так как вирус нарушает кровообращение в мозге. Именно это может привести к замедлению реакций и снижению мозговой активности.

«У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга. Также при COVID-19 кровь человека становится более вязкой, что тоже плохо для кровоснабжения», — сказал невролог.

Врач порекомендовал обратиться к неврологу сразу после болезни и еще раз — через некоторое время. Все последствия заболевания обратимы, но только если вовремя проработать их со специалистом.

«Чтобы определить неврологический статус человека и оценить его когнитивные функции, нужна консультация невролога. Возможно, через некоторое время после COVID-19 все пройдет. Но чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни», — посоветовал Будик.