Невролог объяснил, как безопасно для здоровья пользоваться кондиционером

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил, как безопасно для здоровья пользоваться кондиционером в жаркую погоду, написал сайт RT.

«Есть несколько основных правил использования кондиционеров в жару. Во-первых, разница температур между температурой, выставленной на кондиционере, и температурой снаружи не должна превышать пять-семь градусов. Это нужно, чтобы люди не простужались», — отметил Хорошев.

Помимо прочего, напор воздуха не должен быть направлен на человека. Также необходимо, чтобы прибор был прочищен. По словам Хорошева, кондиционер может быть источником опасных инфекций. В их числе легионеллез, или «болезнь легионеров». При заражении у людей развивается пневмония.

Еще в жару человеку необходимо пить до трех литров воды в сутки.