Здоровье 18 декабря 2023, 17:06 Невролог Некрасова: речевая задержка у детей сигнализирует о нарушении слуха

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Речевая задержка у детей зачастую указывает на проблемы со слухом или на расстройство аутистического спектра. Об этом сообщила детский невролог Любовь Некрасова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, при нарушении слуха ребенок слышит звуки искаженно и не может их правильно воспроизвести. У детей с расстройством аутистического спектра речь не формируется из-за отсутствия потребности в коммуникации.

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Если же ребенок совершенно здоров, но так и не начинает говорить, в таком случае поможет социализация в детском саду, отметила Некрасова.