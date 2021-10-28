Невролог назвала «виды» головной боли при которых надо срочно обращаться к врачу

У каждого человека когда-либо болела голова, этот вид боли знаком всем, и обычно не воспринимается как что-то опасное. Однако есть такие виды головной боли, которые говорят о том, что нужно срочно посетить врача. Подробнее об эти симптомах заведующая отделением КДЦ «МЕДСИ на Солянке», врач-невролог Изета Елоева рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, пристального внимания специалиста требует боль, которая усиливается при движении или идет вместе с лихорадкой. Обеспокоиться стоит и при снижении внимания и других неврологических симптомах.

«Большую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких, как инсульт и инфаркт, при этих симптомах человеку необходимо прекратить любую физическую деятельность и работу и отдохнуть», — уточнила Елоева.

Как можно скорее пойти к врачу нужно, если боли пришли после травмы головы. Еще одна опасная разновидность — когда боль постоянно перетекает из «острой» в «тупую», меняется ее характер. Не стоит откладывать обследование и в том случае, когда боли постоянно ощущаются в одном месте или продолжаются уже долго и регулярно, например, в течение месяца.

В любом случае, если головные боли повторяются, то стоит записаться к неврологу, чтобы исключить серьезные заболевания — опухоли или проблемы с сосудами.