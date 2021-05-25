Невролог назвал зевоту признаком инфаркта

Частая зевота может быть предвестником инфаркта. Врач-невролог Александр Евдокимов советует при таком симптоме не откладывать визит к врачу.

Когда на зевоту стоит обратить внимание врач рассказал «Пятому каналу».

Невролог отметил, что не стоит бежать к врачу, если человек зевает после плотного обеда, перед сном или в душном помещении. В это момент человеческий организм выравнивает венозные и артериальные кровотоки. Но если зевота стала появляться слишком часто, то это может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой.

«Ученые заметили, что очень часто зевание возникает у людей после инсультов. Также оно может предшествовать инфарктам. Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания», — сказал Евдокимов.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал, что злоупотребление красным мясом может привести к тромбозам и инсульту. Людям старше 45 лет не рекомендуется его есть больше 150 граммов два раза в неделю.