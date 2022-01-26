Невролог назвал вредные для мозга БАДы

Не все БАДы одинаково полезны. Об этом в интервью радио Sputnik заявила невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Марина Аникина. По ее словам, существуют добавки, чьи лечебные свойства явно преувеличены. А к некоторым и вовсе следует относиться с осторожностью, как к настоящим лекарствам.

Врач предупредила, что прием некоторых БАДов, стимулирующих работу мозга, может привести к психотическим расстройствам.

«Любые стимулирующие добавки для улучшения функционирования мозга могут оказать негативное воздействие, потому что надо понимать, почему мозг плохо работает. Либо он перенес или переносит инфекцию, либо вы слишком много работали, и мозг находится в периоде накопления ресурсов. Если в этот неблагоприятный момент вы начнете стимулировать свой мозг, то можете получить психотическую реакцию, раздражительность и нарушение сна», — объяснила специалист.

Одним из таких рискованных БАДов она назвала экстракт гинкго билоба. Считается, что препарат улучшает кровообращение и замедляет процессы старения мозга, однако лечение с использованием данного препарата может вести и к отрицательным результатам.

«Есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией», — рассказала Аникина.

Также она назвала примеры БАДов, которые считаются эффективными, но на деле не обладают и половиной приписываемых им свойств. Например, комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский рассказал, что в бруснике содержится множество витаминов и антиоксидантов. Наибольший оздоровительный эффект эта ягода дает при заболеваниях мочевыделительной системы.