Невролог назвал три главных сигнала организма об инсульте

Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тазартукова рассказала о трех главных сигнала организма, указывающих на инсульт.

Первым из них является заметная асимметрия лица при широкой улыбке. При подозрении о кровоизлиянии в мозг нужно попросить человека показать зубы, пишет Nation News.

«При инсульте происходит заметная асимметрия лица, угол рта с одной стороны „висит“. Также человека просят поднять и удерживать в течение пяти секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа», —пояснила врач.

Уточняется, что при кровоизлиянии одна из рук опускается. Помимо прочего, речь человека становится неразборчивой. Для проверки можно попросить сказать простую фразу. Если слова невнятны, то можно диагностировать инсульт. При первых признаках необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. У медицинских специалистов есть лишь около четырех часов, чтобы помочь пациенту.